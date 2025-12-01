دليل الشركات
Icertis
Icertis تسويق الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض تسويق in India في Icertis من $30.9K إلى $43.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Icertis. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$35K - $39.8K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$30.9K$35K$39.8K$43.9K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Icertis، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Icertis in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $43,913. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Icertis لوظيفة تسويق in India هو $30,888.

