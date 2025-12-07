دليل الشركات
Hyland
Hyland مصمم منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in Poland في Hyland من PLN 238K إلى PLN 325K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Hyland. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$69K - $83.4K
Poland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$64.5K$69K$83.4K$88K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Hyland?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Hyland in Poland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 325,149. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Hyland لوظيفة مصمم منتجات in Poland هو PLN 238,255.

