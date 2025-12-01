دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض تسويق in United States في Gusto من $150K إلى $213K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Gusto. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$170K - $202K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$150K$170K$202K$213K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في Gusto، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (1.67% شهرياً)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Gusto، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Gusto in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $212,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Gusto لوظيفة تسويق in United States هو $149,850.

