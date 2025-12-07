دليل الشركات
Gresham Smith
Gresham Smith مهندس كهربائي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس كهربائي in United States في Gresham Smith من $58.1K إلى $82.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Gresham Smith. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$65.8K - $74.9K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$58.1K$65.8K$74.9K$82.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Gresham Smith?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس كهربائي في Gresham Smith in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $82,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Gresham Smith لوظيفة مهندس كهربائي in United States هو $58,100.

موارد أخرى

