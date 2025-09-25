دليل الشركات
Government of Canada
Government of Canada القانونية الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض القانونية in Canada الوسطية في Government of Canada CA$118K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Government of Canada. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Government of Canada
Legal Counsel
Ottawa, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$118K
المستوى
LP-02
الراتب الأساسي
CA$118K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Government of Canada?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a القانونية at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$124,738. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the القانونية role in Canada is CA$118,448.

