أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في First Republic Bank in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $208,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.