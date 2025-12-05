دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برامج تقنية in United States في Fetch من $151K إلى $211K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fetch. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$162K - $191K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$151K$162K$191K$211K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Fetch، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Fetch in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $210,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fetch لوظيفة مدير برامج تقنية in United States هو $151,200.

