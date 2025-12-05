يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Fetch من $111K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى $205K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $150K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fetch. آخر تحديث: 12/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Fetch، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
