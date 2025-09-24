دليل الشركات
آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€31.1K - €37.6K
Spain
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€29.1K€31.1K€37.6K€39.7K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

€142K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ernst and Young، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a القانونية at Ernst and Young in Spain sits at a yearly total compensation of €39,694. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the القانونية role in Spain is €29,086.

