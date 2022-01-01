دليل الشركات
Equal Experts
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Equal Experts الرواتب

تتراوح رواتب Equal Experts من $42,771 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $299,495 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Equal Experts. آخر تحديث: 9/12/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $42.8K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

محلل بيانات
$61.2K
استشاري إداري
$205K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
موظف توظيف
$109K
مدير هندسة البرمجيات
$188K
مهندس حلول
$299K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Equal Experts هي مهندس حلول at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $299,495. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Equal Experts هو $148,650.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Equal Experts

الشركات ذات الصلة

  • Ciklum
  • Neueda
  • Softwire
  • Sparta Global
  • Civica
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى