ePaisa الرواتب

تتراوح رواتب ePaisa من $16,996 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $126,664 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ePaisa . آخر تحديث: 11/20/2025