يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Databricks من $441K لكل year لمستوى M2 إلى $1.2M لكل year لمستوى M5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $1.13M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Databricks. آخر تحديث: 11/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Databricks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)