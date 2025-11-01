دليل الشركات
Databricks
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

Databricks مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Databricks من $441K لكل year لمستوى M2 إلى $1.2M لكل year لمستوى M5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $1.13M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Databricks. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
M2
Manager I
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
Manager II
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
Senior Manager
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
Director
$1.2M
$301K
$865K
$31K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Databricks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Databricks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $1,700,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Databricks لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $1,179,150.

