أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Databricks in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,618,448. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.