يبلغ مجموع حزمة تعويض خدمة العملاء in India الوسطية في Databricks ₹3.62M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Databricks. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹3.62M
المستوى
L5
الراتب الأساسي
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
11 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Databricks?
أحدث الرواتب المرسلة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Databricks، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Databricks in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,618,448. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Databricks لوظيفة خدمة العملاء in India هو ₹3,615,580.

