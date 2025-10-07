يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in Canada في D2L من CA$71.7K لكل year لمستوى L1 إلى CA$143K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$97.8K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في D2L. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
