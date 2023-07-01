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Cognito Health
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Cognito Health الرواتب

متوسط راتب Cognito Health هو $140,000 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Cognito Health. آخر تحديث: 8/3/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $140K
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الأسئلة الشائعة

Den högst betalande rollen som rapporterats på Cognito Health är مهندس برمجيات med en årlig total kompensation på $140,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Cognito Health är $140,000.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Cognito Health

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