دليل الشركات
Codat
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Codat الرواتب

متوسط راتب Codat هو $91,036 لـ عالم البيانات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Codat. آخر تحديث: 8/24/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

عالم البيانات
$91K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Codat هو عالم البيانات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $91,036. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Codat هو $91,036.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Codat

شركات ذات صلة

  • Starling Bank
  • FNZ
  • InvestCloud
  • CoreLogic
  • SwissBorg
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى