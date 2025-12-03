دليل الشركات
Benchling
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • محلل أمن سيبراني

  • جميع رواتب محلل أمن سيبراني

Benchling محلل أمن سيبراني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في Benchling من $160K إلى $222K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Benchling. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$171K - $201K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$160K$171K$201K$222K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من محلل أمن سيبراني المساهمات في Benchling لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Benchling، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض محلل أمن سيبراني الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Benchling تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $222,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Benchling لوظيفة محلل أمن سيبراني هو $159,600.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Benchling

الشركات ذات الصلة

  • Cohesity
  • Mapbox
  • LogDNA
  • Sourcegraph
  • mParticle
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.