يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Autodesk من $138K لكل year لمستوى Grade 8 إلى $430K لكل year لمستوى Grade 15. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $166K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)
