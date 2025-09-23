دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض استشاري إداري in United States الوسطية في Autodesk $198K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Autodesk
Principal Business Consultant
Dallas, TX
إجمالي سنوي
$198K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$143K
Stock (/yr)
$35K
مكافأة
$20K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Autodesk?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافة راتب

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة استشاري إداري في Autodesk in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $225,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Autodesk لوظيفة استشاري إداري in United States هو $198,000.

