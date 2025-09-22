دليل الشركات
Aurora Solar
Aurora Solar مدير منتج الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in United States الوسطية في Aurora Solar $227K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aurora Solar. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Aurora Solar
Senior Product Manager
hidden
إجمالي سنوي
$227K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$153K
Stock (/yr)
$73.9K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Aurora Solar?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Aurora Solar، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في Aurora Solar in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $365,926. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aurora Solar لوظيفة مدير منتج in United States هو $189,500.

