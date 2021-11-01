دليل الشركات
Align Technology
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Align Technology الرواتب

تتراوح رواتب Align Technology من $8,645 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم جرافيك في الحد الأدنى إلى $257,280 لمنصب أخصائي تكنولوجيا معلومات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Align Technology. آخر تحديث: 8/31/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
L6 $147K
L7 $150K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس ميكانيكي
Median $155K
مدير هندسة البرمجيات
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
محلل أعمال
Median $120K
مدير منتج
Median $203K
عالم بيانات
Median $143K
مهندس طبي حيوي
$79.6K
محلل بيانات
$184K
محلل مالي
$231K
مصمم جرافيك
$8.6K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$257K
القانونية
$124K
استشاري إداري
$142K
التسويق
$61.2K
مدير مشروع
$256K
محلل أمن سيبراني
$101K
باحث تجربة المستخدم
$126K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Align Technology هي أخصائي تكنولوجيا معلومات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $257,280. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Align Technology هو $145,111.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Align Technology

الشركات ذات الصلة

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى