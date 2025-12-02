يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في ADP من $93.3K لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى $243K لكل year لمستوى Principal Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $113K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ADP. آخر تحديث: 12/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
لم يتم العثور على رواتب
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في ADP، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (Infinity% في كل فترة)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
