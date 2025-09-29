Ni mshahara gani wa juu zaidi wa 会计师 katika Procter & Gamble in United States?
Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa 会计师 katika Procter & Gamble in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $230,100. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Wafanyakazi wa 会计师 wa Procter & Gamble wanapokea kiasi gani in United States?
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Procter & Gamble kwa jukumu la 会计师 in United States ni $157,950.