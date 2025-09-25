NCR in United States的软件工程师薪酬范围从Grade 9级别的每year$93.4K到Grade 13级别的每year$169K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$100K。 查看NCR总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/25/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***