MessageBird 福利

预估总价值： $3,203

保险、健康和福祉
  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    25 days

  • Sick Time

    Unlimited

  • Free Lunch $1,040

    2 days a week

  • Paternity Leave

    • 居家
  • Remote Work

    • 津贴和折扣
  • Learning and Development

    • 其他
  • Referral Bonus

