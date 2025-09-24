公司目录
Ericsson
在这里工作？ 认领您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪资
  • 解决方案架构师

  • 所有解决方案架构师薪资

Ericsson 解决方案架构师 薪资

Ericsson in Canada的解决方案架构师薪酬范围从JS6级别的每yearCA$143K到JS7级别的每yearCA$157K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$158K。 查看Ericsson总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/24/2025

平均薪酬按 薪酬按 等级
添加薪酬对比等级
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
查看 2 更多等级
添加薪酬对比等级

CA$226K

获得应有薪酬，不被忽悠

我们已协商数千份工作邀请，通常实现3万美元以上（有时超过30万美元）的薪酬提升。获得薪酬谈判服务 或您的 简历评估 由真正的专家——每天从事此工作的招聘专员提供服务。

最新薪资提交
添加添加薪资添加薪资待遇

公司

地点 | 日期

职级名称

标签

工作经验年限

总计 / 在该公司

总薪酬

基础薪资 | 股票 (年) | 奖金
未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
导出数据查看职位空缺

贡献数据
职业等级是什么 Ericsson?

在您的收件箱中获取已验证薪资

订阅已验证的 解决方案架构师 职位信息.您将通过邮件收到薪酬详情明细。 了解更多

本网站受reCAPTCHA和谷歌 隐私政策 服务条款 保护。

包含职位

提交新职位

Cloud Architect

常见问题

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en 解决方案架构师 hos Ericsson in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$178,252. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ericsson for 解决方案架构师 rollen in Canada er CA$158,371.

推荐职位

    未找到Ericsson的推荐职位

相关公司

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • 查看所有公司 ➜

其他资源