Ericsson in Canada的解决方案架构师薪酬范围从JS6级别的每yearCA$143K到JS7级别的每yearCA$157K。 year薪酬 in Canada包的中位数总计为CA$158K。 查看Ericsson总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/24/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
