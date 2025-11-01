Databricks in United States的软件工程经理薪酬范围从M2级别的每year$441K到M5级别的每year$1.2M。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$1.13M。 查看Databricks总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 11/1/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Databricks，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)