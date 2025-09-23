Autodesk in United States的软件工程师薪酬范围从Grade 8级别的每year$138K到Grade 15级别的每year$430K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$166K。 查看Autodesk总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/23/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Autodesk，RSUs采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 3rd-年 (33.30% 年度)
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
