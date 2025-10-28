ALTEN in Italy的软件工程师薪酬范围从Software Engineer I级别的每year€26.8K到Senior Software Engineer级别的每year€35.7K。 year薪酬 in Italy包的中位数总计为€29.6K。 查看ALTEN总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/28/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
