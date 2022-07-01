Danh bạ công ty
Wisk
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Wisk Mức lương

Mức lương tại Wisk dao động từ $100,500 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $232,155 cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Wisk. Cập nhật lần cuối: 9/11/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $176K
Kỹ Sư Hàng Không Vũ Trụ
$153K
Kỹ Sư Phần Cứng
$232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Nhân Sự
$133K
Kỹ Sư Cơ Khí
$216K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$101K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Wisk ni Kỹ Sư Phần Cứng at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $232,155. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Wisk ni $164,130.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Wisk

Công ty liên quan

  • Bluecore
  • SAS Software
  • Degreed
  • WHOOP
  • PlayVS
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác