Danh bạ công ty
Waymo
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Waymo Mức lương

Mức lương tại Waymo dao động từ $59,623 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $950,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Waymo. Cập nhật lần cuối: 8/28/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư hệ thống

Nhà khoa học nghiên cứu

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Kỹ Sư Phần Cứng
L5 $394K
L6 $479K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $418K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $950K
Quản Lý Chương Trình
Median $194K
Nhân Sự
Median $145K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $173K
Kỹ Sư Cơ Khí
Median $378K
Kế Toán
$98K

Kế toán kỹ thuật

Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$358K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$392K
Phát Triển Kinh Doanh
$510K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$390K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$265K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$59.6K
Vận Hành Marketing
$209K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$118K
Quản Lý Dự Án
$543K
Nghiên Cứu Viên UX
$125K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
WMU

Tại Waymo, WMUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Waymo là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $950,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Waymo là $338,893.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Waymo

Công ty liên quan

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác