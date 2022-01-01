Waymo Mức lương

Mức lương tại Waymo dao động từ $59,623 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $950,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Waymo. Cập nhật lần cuối: 8/28/2025
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Waymo, WMUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
