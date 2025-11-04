Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại ThoughtWorks dao động từ ₹1.39M mỗi year cho Consultant đến ₹5.23M mỗi year cho Lead Consultant. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹2.19M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ThoughtWorks. Cập nhật lần cuối: 11/4/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
