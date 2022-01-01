Danh bạ công ty
TDK Mức lương

Mức lương tại TDK dao động từ $15,672 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $256,275 cho vị trí Kỹ Sư Vật Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của TDK. Cập nhật lần cuối: 9/20/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Cứng
Median $156K

Kỹ sư ASIC

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $166K

Kỹ sư học máy

Kỹ Sư Cơ Khí
Median $170K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$15.7K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$122K
Kỹ Sư Vật Liệu
$256K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$88.5K
Quản Lý Sản Phẩm
$106K
Quản Lý Dự Án
$56.4K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$218K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

