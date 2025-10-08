Thu nhập Kỹ sư DevOps in Switzerland tại Swisscom dao động từ CHF 124K mỗi year cho Software Engineer đến CHF 155K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Switzerland có tổng giá trị CHF 138K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Swisscom. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
