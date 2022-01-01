Thư Mục Công Ty
TELUS Mức lương

Khoảng lương TELUS từ $10,107 trong tổng thu nhập hàng năm cho Dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $135,281 cho Kỹ sư phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của TELUS. Cập nhật lần cuối: 8/15/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư học máy

Kỹ sư DevOps

Quản lý sản phẩm
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Nhà thiết kế sản phẩm
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhà khoa học dữ liệu
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Quản lý chương trình
Median $85K
Nhà phân tích kinh doanh
Median $56.2K
Chuyên viên an ninh mạng
Median $76.8K
Nhà phân tích dữ liệu
Median $37.1K
Quản lý khoa học dữ liệu
Median $110K
Kiến trúc sư giải pháp
Median $129K

Kiến trúc sư dữ liệu

Nhà tư vấn quản lý
Median $95.6K
Vận hành kinh doanh
$101K
Quản lý vận hành kinh doanh
$96.9K
Phát triển kinh doanh
$99.3K
Chánh văn phòng
$92.6K
Nhà viết quảng cáo
$88.4K
Dịch vụ khách hàng
$10.1K
Nhà phân tích tài chính
$76.8K
Kỹ sư phần cứng
$75.2K
Nhân sự
$66.4K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$11.6K
Vận hành marketing
$104K
Kỹ sư cơ khí
$72.9K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$107K
Quản lý dự án
$14.5K
Bán hàng
$55.4K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$89.6K
Niềm tin và an toàn
$41.7K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$88.2K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại TELUS là Kỹ sư phần mềm at the L6 level với tổng thu nhập hàng năm là $135,281. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại TELUS là $86,649.

