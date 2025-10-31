Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại StockX dao động từ $236K mỗi year cho Senior Software Engineer đến $257K mỗi year cho Technical Lead. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $174K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của StockX. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại StockX, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)