Danh bạ công ty
Snowflake
Snowflake Mức lương

Mức lương tại Snowflake dao động từ $37,476 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $979,200 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Snowflake. Cập nhật lần cuối: 11/17/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Bán Hàng
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Đại diện phát triển bán hàng

Điều hành tài khoản

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Kiến trúc sư dữ liệu

Kiến trúc sư bảo mật đám mây

Quản Lý Sản Phẩm
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
M3 $616K
M4 $769K
Kỹ Sư Bán Hàng
IC3 $303K
IC4 $297K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Thiết kế UX

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $118K
Nhân Sự
Median $185K
Nhà Tuyển Dụng
Median $170K

Chuyên viên tìm kiếm ứng viên

Kế Toán
Median $226K

Kế toán kỹ thuật

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $155K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $256K
Pháp Lý
Median $210K
Quản Lý Dự Án
Median $300K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $105K
Quản Lý Chương Trình
Median $240K
Vận Hành Kinh Doanh
$370K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$784K
Phát Triển Kinh Doanh
$289K
Dịch Vụ Khách Hàng
$37.5K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$210K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$979K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$623K
Tiếp Thị
$174K
Vận Hành Tiếp Thị
$121K
Vận Hành Nhân Sự
$194K
Vận Hành Doanh Thu
$480K
Quản Lý Tài Khoản Kỹ Thuật
$134K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$303K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Snowflake là Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $979,200. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Snowflake là $290,692.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Snowflake

Công ty liên quan

  • Broadcom
  • Confluent
  • Inphi
  • The Hackett Group
  • Celerity
  • Xem tất cả công ty ➜

