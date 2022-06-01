Danh bạ công ty
SADA
SADA Mức lương

Mức lương tại SADA dao động từ $21,128 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Biên Tập Viên Nội Dung ở mức thấp đến $295,515 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của SADA. Cập nhật lần cuối: 9/9/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $175K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $230K
Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
$99.5K

Biên Tập Viên Nội Dung
$21.1K
Dịch Vụ Khách Hàng
$40.8K
Nhân Sự
$148K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$101K
Quản Lý Chương Trình
$43.4K
Quản Lý Dự Án
$138K
Bán Hàng
$160K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$224K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$296K
Câu hỏi thường gặp

Den högst betalda rollen som rapporterats på SADA är Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $295,515. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på SADA är $142,973.

