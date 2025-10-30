Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United Kingdom tại Remitly dao động từ £116K mỗi year cho L1 đến £189K mỗi year cho L3. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Remitly. Cập nhật lần cuối: 10/30/2025
Tổng Thu Nhập Trung Bình
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Remitly, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)