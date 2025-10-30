Danh bạ công ty
Remitly
  • Mức lương
  • Nhà Khoa Học Dữ Liệu

  • Tất cả mức lương Nhà Khoa Học Dữ Liệu

Remitly Nhà Khoa Học Dữ Liệu Mức lương

Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United Kingdom tại Remitly dao động từ £116K mỗi year cho L1 đến £189K mỗi year cho L3. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Remitly. Cập nhật lần cuối: 10/30/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

£97.7K - £116K
United Kingdom
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
£90.2K£97.7K£116K£123K
Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
Data Scientist I
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
Data Scientist II
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Senior Data Scientist
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
Staff Data Scientist
£ --
£ --
£ --
£ --
+£43.8K
+£67.3K
+£15.1K
+£26.5K
+£16.6K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Remitly, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Remitly in United Kingdom có tổng thu nhập hàng năm là £188,811. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Remitly cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United Kingdom là £90,166.

