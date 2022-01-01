Danh bạ công ty
Relativity
Relativity Mức lương

Mức lương tại Relativity dao động từ $102,060 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $298,500 cho vị trí Vận Hành Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Relativity. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $140K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $210K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $119K
Vận Hành Kinh Doanh
$299K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$217K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Nghiên Cứu Viên UX
$110K
Lịch Trình Phát Hành

5%

NĂM 1

15%

NĂM 2

30%

NĂM 3

50%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Relativity, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 5% được phát hành trong 1st-NĂM (5.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 2nd-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 30% được phát hành trong 3rd-NĂM (30.00% hàng năm)

  • 50% được phát hành trong 4th-NĂM (50.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Relativity là Vận Hành Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $298,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Relativity là $147,131.

