Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại realtor.com dao động từ $111K mỗi year cho T1 đến $255K mỗi year cho T6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $195K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của realtor.com. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới