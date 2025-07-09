Danh bạ công ty
Purdue University
Purdue University Mức lương

Mức lương tại Purdue University dao động từ $19,900 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Trợ Lý Hành Chính ở mức thấp đến $132,335 cho vị trí Tổng Phần Thưởng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Purdue University. Cập nhật lần cuối: 9/17/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $72K

Nhà khoa học nghiên cứu

Kỹ Sư Hóa Học
Median $70K

Kỹ sư nghiên cứu

Kỹ Sư Cơ Khí
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Trợ Lý Hành Chính
$19.9K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$119K
Kỹ Sư Điện
$34.3K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$41.4K
Kỹ Sư Phần Cứng
$29.9K
Nhân Sự
$47.8K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$39K
Quản Lý Dự Án
$77.6K
Tổng Phần Thưởng
$132K
An Toàn và Tin Cậy
$98K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Purdue University là Tổng Phần Thưởng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $132,335. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Purdue University là $41,392.

