Palantir Mức lương

Mức lương tại Palantir dao động từ $77,113 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Trợ Lý Hành Chính ở mức thấp đến $408,000 cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Palantir. Cập nhật lần cuối: 8/26/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer $255K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm triển khai tiền phương

Phát Triển Kinh Doanh
Median $150K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $205K

Quản Lý Sản Phẩm
Median $200K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $177K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $183K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $175K
Quản Lý Chương Trình
Median $180K
Quản Lý Dự Án
Median $150K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $300K
Kế Toán
$126K

Kế toán kỹ thuật

Trợ Lý Hành Chính
$77.1K
Vận Hành Kinh Doanh
$241K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$141K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$132K
Nhân Sự
$104K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$408K
Pháp Lý
$255K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$164K
Marketing
$134K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$302K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$165K
Bán Hàng
$137K
Kỹ Sư Bán Hàng
$147K
Lịch Trình Phát Hành

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Palantir, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (1.67% hàng tháng)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (1.67% hàng tháng)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (1.67% hàng tháng)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (1.67% hàng tháng)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Palantir, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Palantir, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

