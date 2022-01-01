Danh bạ công ty
Notion
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Notion Mức lương

Mức lương tại Notion dao động từ $53,499 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $531,500 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Notion. Cập nhật lần cuối: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $186K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $440K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Quản Lý Sản Phẩm
Median $395K
Kế Toán
$90.5K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$226K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Nhân Sự
$70K
Marketing
$175K
Quản Lý Chương Trình
$187K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$209K
Bán Hàng
$53.5K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$128K
Tổng Phần Thưởng
$186K
Nghiên Cứu Viên UX
$170K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Notion, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

10 years post-termination exercise window.

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Notion là Kỹ Sư Phần Mềm at the L4 level với tổng thu nhập hàng năm là $531,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Notion là $196,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Notion

Công ty liên quan

  • Machine Zone
  • Chime
  • MOSAIC Technologies Group
  • Cruise
  • Stripe
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác