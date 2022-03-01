Danh bạ công ty
Northwestern University
Northwestern University Mức lương

Mức lương tại Northwestern University dao động từ $32,401 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $502,500 cho vị trí Bác Sĩ ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Northwestern University. Cập nhật lần cuối: 9/9/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $80K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà khoa học nghiên cứu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $62K
Kỹ Sư Cơ Khí
Median $40K

Dịch Vụ Khách Hàng
Median $33.3K
Kỹ Sư Vật Liệu
Median $45K
Quản Lý Dự Án
Median $80K
Kỹ Sư Y Sinh
$58.1K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$101K
Phát Triển Kinh Doanh
$83.7K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$32.4K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$74.4K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$85.6K
Bác Sĩ
$503K
Quản Lý Sản Phẩm
$89.6K
Nghiên Cứu Viên UX
$140K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Northwestern University là Bác Sĩ at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $502,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Northwestern University là $80,000.

