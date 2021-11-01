Danh bạ công ty
monday.com
monday.com Mức lương

Mức lương tại monday.com dao động từ $64,675 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $211,393 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của monday.com. Cập nhật lần cuối: 9/16/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+).

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $145K
Dịch Vụ Khách Hàng
$86.6K

Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$64.7K
Thành Công Khách Hàng
$85.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$83.7K
Nhân Sự
$106K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$90.2K
Quản Lý Dự Án
$136K
Kỹ Sư Bán Hàng
$127K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$211K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$118K
Tổng Phần Thưởng
$79.1K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại monday.com, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại monday.com là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $211,393. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại monday.com là $111,996.

Tài nguyên khác