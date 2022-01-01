Danh bạ công ty
Molex
Molex Mức lương

Mức lương tại Molex dao động từ $28,290 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $179,100 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Molex. Cập nhật lần cuối: 9/15/2025

$160K

Kỹ Sư Cơ Khí
Median $120K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $74.4K
Kỹ Sư Y Sinh
$106K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$96.9K
Kỹ Sư Phần Cứng
$63.5K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$176K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$28.3K
Quản Lý Sản Phẩm
$72.1K
Quản Lý Dự Án
$96.9K
Bán Hàng
$51.3K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$89.4K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$179K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Molex là Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $179,100. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Molex là $93,138.

