Major League Hacking Mức lương

Mức lương tại Major League Hacking dao động từ $28,855 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức thấp đến $102,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Major League Hacking . Cập nhật lần cuối: 11/22/2025