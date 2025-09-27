Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Poland tại Kaseya dao động từ PLN 255K mỗi year cho Software Engineer 2 đến PLN 291K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Poland có tổng giá trị PLN 265K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Kaseya. Cập nhật lần cuối: 9/27/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
