Instacart Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật Mức lương

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Instacart. Cập nhật lần cuối: 9/25/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

CA$113K - CA$137K
Canada
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

CA$226K

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Instacart, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

50%

NĂM 1

50%

NĂM 2

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Instacart, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 2 năm:

  • 50% được phát hành trong 1st-NĂM (50.00% hàng năm)

  • 50% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% hàng quý)



Tài nguyên khác